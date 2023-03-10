Лига Европы. Арсенал с Зинченко не смог обыграть Спортинг, Манчестер Юнайтед приблизился к четвертьфиналу — видео 10 марта, 00:21 Зинченко отыграл в матче 63 минуты (Фото:REUTERS/Rodrigo Antunes)

Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы.

Арсенал на выезде сыграл вничью 2:2 со Спортингом. Лондонцы первыми забили, после чего дважды пропустили, но сумели сравнять счет.

За «канониров» в стартовом составе вышел украинец Александр Зинченко, который отыграл 63 минуты, после чего был заменен.

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Манчестер Юнайтед на своем поле разгромил Бетис 4:1 и сделал большой шаг к четвертьфиналу.

Также победы одержали Рома, Ювентус, Севилья и Байер.

Результаты матчей:

Байер — Ференцварош 2:0

Голы: Демирбай, 10, Тапсоба, 86

Рома — Реал Сосьедад 2:0

Голы: Эль-Шаарави, 13, Кумбулла, 87

Спортинг — Арсенал 2:2

Голы: Инасиу, 35, Паулинью, 55 — Салиба, 22, Морита, 62 (авт)

Манчестер Юнайтед — Бетис 4:1

Голы: Решфорд, 6, Антони, 52, Фернандеш, 58, Вегхорст, 84 — Перес, 32

Ювентус — Фрайбург 1:0

Гол: Ди Мария, 53

Унион Берлин — Унио Сен-Жилуаз 3:3

Голы: Юранович, 42, Кнохе, 69, Михель, 89 — Бонифасе, 28, 72, Вертессен, 58

Севилья — Фенербахче 2:0

Голы: Хордан, 56, Ламела, 85

Сообщалось, что Шахтер в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сыграл вничью 1:1 с Фейенордом.