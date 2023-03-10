Лига Европы. Арсенал с Зинченко не смог обыграть Спортинг, Манчестер Юнайтед приблизился к четвертьфиналу — видео
Зинченко отыграл в матче 63 минуты (Фото:REUTERS/Rodrigo Antunes)
Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы.
Арсенал на выезде сыграл вничью 2:2 со Спортингом. Лондонцы первыми забили, после чего дважды пропустили, но сумели сравнять счет.
За «канониров» в стартовом составе вышел украинец Александр Зинченко, который отыграл 63 минуты, после чего был заменен.
Манчестер Юнайтед на своем поле разгромил Бетис 4:1 и сделал большой шаг к четвертьфиналу.
Также победы одержали Рома, Ювентус, Севилья и Байер.
Результаты матчей:
Байер — Ференцварош 2:0
Голы: Демирбай, 10, Тапсоба, 86
Рома — Реал Сосьедад 2:0
Голы: Эль-Шаарави, 13, Кумбулла, 87
Спортинг — Арсенал 2:2
Голы: Инасиу, 35, Паулинью, 55 — Салиба, 22, Морита, 62 (авт)
Манчестер Юнайтед — Бетис 4:1
Голы: Решфорд, 6, Антони, 52, Фернандеш, 58, Вегхорст, 84 — Перес, 32
Ювентус — Фрайбург 1:0
Гол: Ди Мария, 53
Унион Берлин — Унио Сен-Жилуаз 3:3
Голы: Юранович, 42, Кнохе, 69, Михель, 89 — Бонифасе, 28, 72, Вертессен, 58
Севилья — Фенербахче 2:0
Голы: Хордан, 56, Ламела, 85
Сообщалось, что Шахтер в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сыграл вничью 1:1 с Фейенордом.