Лига Европы: расписание и результаты матчей 2-го тура — турнирная таблица
В этом сезоне в общем этапе Лиги Европы не участвуют украинские клубы.
2-Й ТУР ЛИГИ ЕВРОПЫ
Четверг, 2 октября
19:45. Болонья (Италия) — Фрайбург (Германия)
19:45. Бранн (Норвегия) — Утрехт (Нидерланды)
19:45. Виктория (Чехия) — Мальме (Швеция)
19:45. Лудогорец (Болгария) — Бетис (Испания)
19:45. Панатинаикос (Греция) — Гоу Эхед Иглс (Нидерланды)
19:45. Рома (Италия) — Лилль (Франция)
19:45. Селтик (Шотландия) — Брага (Португалия)
19:45. Стяуа (Румыния) — Янг Бойз (Швейцария)
19:45. Фенербахче (Турция) — Ницца (Франция)
22:00. Базель (Швейцария) — Штутгарт (Германия)
22:00. Генк (Бельгия) — Ференцварош (Венгрия)
22:00. Лион (Франция) — Зальцбург (Австрия)
22:00. Маккаби Тель-Авив (Израиль) — Динамо Загреб (Хорватия)
22:00. Ноттингем Форест (Англия) — Мидтьюланн (Дания)
22:00. Порту (Португалия) — Црвена Звезда (Сербия)
22:00. Сельта (Испания) — ПАОК (Греция)
22:00. Фейеноорд (Нидерланды) — Астон Вилла (Англия)
22:00. Штурм (Австрия) — Рейнджерс (Шотландия)
