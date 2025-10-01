Лига Европы: расписание и результаты матчей 2-го тура — турнирная таблица

1 октября, 13:25
Болельщики Ромы (Фото: REUTERS/Manon Cruz)

Болельщики Ромы (Фото: REUTERS/Manon Cruz)

В этом сезоне в общем этапе Лиги Европы не участвуют украинские клубы.

2-Й ТУР ЛИГИ ЕВРОПЫ

Четверг, 2 октября

19:45. Болонья (Италия) — Фрайбург (Германия)

19:45. Бранн (Норвегия) — Утрехт (Нидерланды)

19:45. Виктория (Чехия) — Мальме (Швеция)

19:45. Лудогорец (Болгария) — Бетис (Испания)

19:45. Панатинаикос (Греция) — Гоу Эхед Иглс (Нидерланды)

19:45. Рома (Италия) — Лилль (Франция)

19:45. Селтик (Шотландия) — Брага (Португалия)

19:45. Стяуа (Румыния) — Янг Бойз (Швейцария)

19:45. Фенербахче (Турция) — Ницца (Франция)

22:00. Базель (Швейцария) — Штутгарт (Германия)

22:00. Генк (Бельгия) — Ференцварош (Венгрия)

22:00. Лион (Франция) — Зальцбург (Австрия)

22:00. Маккаби Тель-Авив (Израиль) — Динамо Загреб (Хорватия)

22:00. Ноттингем Форест (Англия) — Мидтьюланн (Дания)

22:00. Порту (Португалия) — Црвена Звезда (Сербия)

22:00. Сельта (Испания) — ПАОК (Греция)

22:00. Фейеноорд (Нидерланды) — Астон Вилла (Англия)

22:00. Штурм (Австрия) — Рейнджерс (Шотландия)

Турнирная таблица

Football Ranking
Фото: Football Ranking

Смотрите результаты первого тура Лиги Европы.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Лига Европы

