Лига Европы: Шахтер побеждает в Турции — результаты первых матчей второго раунда квалификации
Донецкий клуб представляет Украину в Лиге Европы (Фото: ФК Шахтер)
Во втором по значимости еврокубковом турнире от Украины выступает лишь один представитель — донецкий Шахтер. На этой стадии турнира горняки сыграли в Стамбуле с турецким Бешикташем и победили — 4:2.
Расписание и результаты первых матчей
Четверг, 24 июля
20:00. Острава (Чехия) — Легия (Польша) — 2:2
20:00. Шериф (Молдова) — Утрехт (Нидерланды) — 1:3
20:30. Левски (Болгария) — Брага (Португалия) — 0:0
20:30. Мидтьюланн (Дания) — Хиберниан (Шотландия) — 1:1
21:00. Андерлехт (Бельгия) — Хеккен (Швеция) — 1:0
21:00. Бешикташ (Турция) — Шахтер (Украина) — 2:4
21:00. Целье (Словения) — АЕК (Кипр) — 1:1
21:30. Лугано (Швейцария) — ЧФР Клуж (Румыния) — 0:0
Если Шахтеру удастся пройти турецкий клуб, то дальше сыграет против проигравшего в паре Лиги чемпионов Рейнджерс (Шотландия) — Панатинаикос (Греция).