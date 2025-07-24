Лига Европы: Шахтер побеждает в Турции — результаты первых матчей второго раунда квалификации

24 июля, 23:27
Поделиться:
Донецкий клуб представляет Украину в Лиге Европы (Фото: ФК Шахтер)

Донецкий клуб представляет Украину в Лиге Европы (Фото: ФК Шахтер)

Во втором по значимости еврокубковом турнире от Украины выступает лишь один представитель — донецкий Шахтер. На этой стадии турнира горняки сыграли в Стамбуле с турецким Бешикташем и победили — 4:2.

Читайте также:
Лига чемпионов: победа Динамо — результаты первых матчей второго раунда квалификации

Расписание и результаты первых матчей

Четверг, 24 июля

20:00. Острава (Чехия) — Легия (Польша) — 2:2

20:00. Шериф (Молдова) — Утрехт (Нидерланды) — 1:3

20:30. Левски (Болгария) — Брага (Португалия) — 0:0

Реклама

20:30. Мидтьюланн (Дания) — Хиберниан (Шотландия) — 1:1

21:00. Андерлехт (Бельгия) — Хеккен (Швеция) — 1:0

21:00. Бешикташ (Турция) — Шахтер (Украина) — 2:4

21:00. Целье (Словения) — АЕК (Кипр) — 1:1

21:30. Лугано (Швейцария) — ЧФР Клуж (Румыния) — 0:0

Если Шахтеру удастся пройти турецкий клуб, то дальше сыграет против проигравшего в паре Лиги чемпионов Рейнджерс (Шотландия) — Панатинаикос (Греция).

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Лига Европы ФК Шахтер

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies