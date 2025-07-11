Лига Европы: расписание и результаты первого раунда квалификации

Второй по значимости еврокубковый турнир стартует в июле отборочными матчами среди команд, которые находятся внизу таблицы коэффициентов.

С этой стадии турнира начинает свою еврокубковую кампанию и обладатель Кубка Украины донецкий Шахтер. Горняки встретятся с финским клубом Ильвес. Ранее мы сообщали, где можно посмотреть матч Шахтер — Ильвес.

Расписание и результаты первых матчей ЛЕ-2025/26

Четверг, 10 июля

19:00. Сабах (Азербайджан) — Целье (Словения) — 2:3

19:30. АЕК Ларнака (Кипр) — Партизан (Сербия) — 1:0

20:00. Пакш (Венгрия) — Клуж (Румыния) — 0:0

20:00. Шериф (Молдова) — Приштина (Косово) — 4:0

20:30. Левски (Болгария) — Хапоэль Б-Ш (Израиль) — 0:0

21:00. Шахтер (Украина) — Ильвес (Финляндия) — 6:0

21:15. Спартак (Словакия) — Хеккен (Швеция) — 0:1

22:00. Легия (Польша) — Актобе (Казахстан) — 1:0

Победитель противостояния Шахтер — Ильвес выйдет во второй раунд квалификации Лиги Европы, где сыграет с турецким Бешикташем. Проигравшая команда перейдет в квалификацию Лиги конференций, где встретится с нидерландским клубом АЗ Алкмаар.