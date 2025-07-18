Лига Европы: результаты ответных матчей первого раунда квалификации

18 июля
Лига Европы (Фото: idman.biz)

Во втором по значимости еврокубковом турнире от Украины выступает лишь один представитель — донецкий Шахтер. Горняки вышли в следующий раунд ЛЕ.

Расписание и результаты ответных матчей ЛЕ-2025/26

Четверг, 17 июля

19:00. Актобе (Казахстан) — Легия (Польша) — 0:1 (первый матч — 0:1)

19:00. Ильвес (Финляндия) — Шахтер (Украина) — 0:0 (первый матч — 0:6)

20:00. Хеккен (Швеция) — Спартак (Словакия) — 2:2 (первый матч — 1:0)

20:30. Клуж (Румыния) — Пакш (Венгрия) — 3:0 (первый матч — 0:0)

21:00. Приштина (Косово) — Шериф (Молдова) — 2:1 (первый матч — 0:4)

21:00. Хапоэль Б-Ш (Израиль) — Левски (Болгария) — 1:1, пен. 1:3 (первый матч — 0:0)

21:00. Целье (Словения) — Сабах (Азербайджан) — 3:3, д.в. (первый матч — 3:2)

22:00. Партизан (Сербия) — АЕК Ларнака (Кипр) — 2:1, пен. 5:6 (первый матч — 0:1)

Во втором раунде квалификации Лиги Европы, Шахтер сыграет с турецким Бешикташем. А Ильвес переходит в квалификацию Лиги конференций, где встретится с нидерландским клубом АЗ Алкмаар.

