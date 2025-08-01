Лига Европы: Шахтер прошел Бешикташ — результаты ответных матчей второго раунда квалификации
Горняки дважды обыграли Бешикташ (Фото: ФК Шахтер)
Донецкий Шахтеру вышел в следующий отборочный раунд ЛЕ, обыграв Бешикташ — 2:0.
ЛЕ-2025/26: расписание и результаты
Четверг, 31 июля
19:30. АЕК (Кипр) — Целье (Словения) — 2:1 (первый матч — 1:1)
20:00. Хеккен (Швеция) — Андерлехт (Бельгия) — 2:1, пен. 4:2 (первый матч — 0:1)
20:30. ЧФР Клуж (Румыния) — Лугано (Швейцария) — 1:0 д.в. (первый матч — 0:0)
21:00. Утрехт (Нидерланды) — Шериф (Молдова) — 4:1 (первый матч — 3:1)
21:00. Шахтер (Украина) — Бешикташ (Турция) — 2:0 (первый матч — 4:2)
22:00. Брага (Португалия) — Левски (Болгария) — 1:0 д.в. (первый матч — 0:0)
22:00. Легия (Польша) — Острава (Чехия) — 2:1 (первый матч — 2:2)
22:00. Хиберниан (Шотландия) — Мидтьюланн (Дания) — 1:2 д.в. (первый матч — 1:1)
Шахтер дальше сыграет против греческого Панатинаикоса, который проиграл Рейнджерсу (Шотландия) в квалификации Лиги чемпионов.