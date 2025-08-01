Шахтер дальше сыграет против греческого Панатинаикоса, который проиграл Рейнджерсу (Шотландия) в квалификации Лиги чемпионов.

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies