Лига Европы: Шахтер прошел Бешикташ — результаты ответных матчей второго раунда квалификации

1 августа, 00:47
Горняки дважды обыграли Бешикташ (Фото: ФК Шахтер)

Донецкий Шахтеру вышел в следующий отборочный раунд ЛЕ, обыграв Бешикташ — 2:0.

Четверг, 31 июля

19:30. АЕК (Кипр) — Целье (Словения) — 2:1 (первый матч — 1:1)

20:00. Хеккен (Швеция) — Андерлехт (Бельгия) — 2:1, пен. 4:2 (первый матч — 0:1)

Реклама

20:30. ЧФР Клуж (Румыния) — Лугано (Швейцария) — 1:0 д.в. (первый матч — 0:0)

21:00. Утрехт (Нидерланды) — Шериф (Молдова) — 4:1 (первый матч — 3:1)

21:00. Шахтер (Украина) — Бешикташ (Турция) — 2:0 (первый матч — 4:2)

22:00. Брага (Португалия) — Левски (Болгария) — 1:0 д.в. (первый матч — 0:0)

22:00. Легия (Польша) — Острава (Чехия) — 2:1 (первый матч — 2:2)

22:00. Хиберниан (Шотландия) — Мидтьюланн (Дания) — 1:2 д.в. (первый матч — 1:1)

Шахтер дальше сыграет против греческого Панатинаикоса, который проиграл Рейнджерсу (Шотландия) в квалификации Лиги чемпионов.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Лига Европы

