«Большое будущее нападающего»: Туран расхвалил звезду Шахтера после успеха в Лиге Европы

«У Элиаса большое будущее нападающего. Он очень эффективен в штрафной площадке, но должен совершенствовать некоторые аспекты, например, оборонительные качества и количество потерь мяча. У него отличный потенциал, и я буду работать вместе с ним, чтобы он имел лучшее будущее.

Реклама

Я всегда буду давить на него, чтобы он прогрессировал, но когда он ошибается, буду первым, кто поддержит его, потому что никогда не лишаю своих игроков права на ошибку. Если он улучшит другие качества, о которых я только что упоминал, верю, что Элиас сможет играть на самом высоком уровне. Я очень доволен им, так же как и Эгиналду и Траоре.

Я рассчитываю на всех своих 24 игроков", — сказал Туран в комментарии для пресс-службы Горняков.

Читайте также: Шахтер установил клубный рекорд в еврокубках в дебютном матче Арды Турана

Отметим, что 19-летний Элиас отметился одним забитым мячом за 72 минуты в матче против Ильвеса (6:0) в отборе Лиги Европы.

Добавим, что ответный поединок первого квалификационного раунда ЛЕ Ильвес — Шахтер запланирован на 17 июля. Стартовый свисток в финском городе Тампере прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Ранее Туран отметил украинских игроков Шахтера после разгромной победы в Лиге Европы.