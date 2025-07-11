«Действовали непревзойденно»: Арда Туран отметил украинских игроков Шахтера после разгромной победы в Лиге Европы

После игры главный тренер Арда Туран, для которого это был дебютный официальный матч во главе Горняков, прокомментировал успех своей команды.



«Повсюду в мире непросто выигрывать 6:0, поэтому я поздравляю свою команду от самого искреннего сердца. Это прекрасное открытие сезона.

Нелегко было так напряженно тренироваться при такой жаре, непросто было и игроками одержать такую победу, но они это сделали.

Я очень счастлив от счета, однако некоторые аспекты игры еще надо улучшить. Впрочем, я вдохновлен результатом", — рассказал Туран для УПЛ ТВ.

Наставник донецкого клуба отметил двух украинских футболистов, которые помогли разгромить соперников, а также рассказал о будущих планах команды.

«Конечно, бразильцы имеют отличный потенциал, однако не только они, но и украинцы — Судаков, Очеретько — они были великолепны сегодня, действовали великолепно.

Я очень доволен всей командой. Чтобы они достигли своего потенциала, дадим им понимание, что нужно улучшить. Например, это уже заметно в голах, когда мы наседаем на мяч и забиваем. Но прежде всего, они должны обороняться, они делали это хорошо. У них отличное качество, но еще можно улучшать уровень.

Мы еще готовимся к сезону. Мы будем в еще лучшей форме во второй игре. Если ты носишь футболку Шахтера, то должен быть на топ-уровне в каждом матче. Впрочем, ответный матч при таких условиях будет хорошей тренировкой в ходе подготовки к другим поединкам", — добавил Туран.

Отметим, что вторая игра запланирована на 17 июля.

Победитель противостояния Шахтер - Ильвес выйдет во второй раунд квалификации Лиги Европы, где сыграет с турецким Бешикташем. Проигравшая команда перейдет в квалификацию Лиги конференций, где встретится с нидерландским клубом АЗ Алкмаар.

