Динамо сенсационно проиграло дома АЕК Ларнака в матче Лиги Европы 15 сентября, 23:56 Динамо проиграло второй раз подряд в Лиге Европы (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Динамо со счетом 0:1 уступило кипрскому АЕК Ларнака на своем поле в матче второго тура группового раунда Лиги Европы.

Украинская команда пропустила уже на восьмой минуте. Это Дьюрчо мастерски исполнил штрафной удар, попав в девятку ворот соперника.

Динамо сумело сравнять счет, когда прошло почти полчаса игры, и Буяльский точно пробил в дальний угол ворот гостей, но арбитр зафиксировал офсайд.

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На 39-й минуте хозяева еще раз были близки к тому, чтобы забить, однако Гармаш коленом пробил рядом со стойкой после подачи углового.

В оставшееся время подопечные Мирчи Луческу не сумели найти момент, чтобы сравнять счет, поэтому проиграли второй матч подряд в Лиге Европы.

Динамо - АЭК Ларнака 0:1

Гол: Дьюрчо, 8

Ранее Динамо проиграло Фенербахче со счетом 1:2 на выезде в поединке первого тура группового раунда Лиги Европы.

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