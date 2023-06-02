Швыряли кресла и оскорбляли. Фанаты Ромы в аэропорту набросились на арбитра и его семью после финала Лиги Европы — видео 2 июня, 11:26 Фанаты Ромы недовольны судейством Тейлора (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Болельщики итальянской Ромы атаковали английского арбитра финала Лиги Европы Энтони Тейлора в аэропорту Будапешта.



Фанаты римского клуба были разъярены судейством Тейлора и обвинили его в поражении от Севильи.

Тифози караулили Тейлора в аэропорту Будапешта, а когда заметили его, то начали выкрикивать оскорбительные слова и бросать в его сторону креслами и другими предметами.

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При этом рефери был с женой и дочерью, которым лишь с помощью охранников удалось выскользнуть из-под гнева фанатов.

Ранее сообщалось, что после матча Лиги конференций ультрас АЗ напали на болельщиков Вест Хэма, среди которых были семьи игроков.