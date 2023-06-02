Швыряли кресла и оскорбляли. Фанаты Ромы в аэропорту набросились на арбитра и его семью после финала Лиги Европы — видео

2 июня, 11:26
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Фанаты Ромы недовольны судейством Тейлора (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Фанаты Ромы недовольны судейством Тейлора (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Болельщики итальянской Ромы атаковали английского арбитра финала Лиги Европы Энтони Тейлора в аэропорту Будапешта.

Фанаты римского клуба были разъярены судейством Тейлора и обвинили его в поражении от Севильи.

Тифози караулили Тейлора в аэропорту Будапешта, а когда заметили его, то начали выкрикивать оскорбительные слова и бросать в его сторону креслами и другими предметами.

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При этом рефери был с женой и дочерью, которым лишь с помощью охранников удалось выскользнуть из-под гнева фанатов.

https://twitter.com/sportbible/status/1664364361593307140?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1664364361593307140%7Ctwgr%5E5a030790904219093e38633bc113f26180cb9813%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.ua%2Fuk%2Fnews%2F628571-na-suddyu-finalu-ligi-yevropi-napali-vbolivalniki-romi-v-aeroportu-budapeshta

Ранее сообщалось, что после матча Лиги конференций ультрас АЗ напали на болельщиков Вест Хэма, среди которых были семьи игроков.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Европы Болельщики ФК Севилья ФК Рома

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