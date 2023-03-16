Шахтер потерпел унизительное фиаско от Фейеноорда и прекратил выступления в еврокубках — видео 16 марта, 21:37 Шахтер пропустил семь голов (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

После домашней ничьей 1:1 Шахтер потерпел разгром от Фейеноорда со счетом 1:7 на выезде в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.



Гости пропустили уже на 9-й минуте, когда Хименес пробросил мяч мимо двух игроков Шахтера и пробил точно в ближний угол.

Не прошло и получаса игры, как счет стал 2:0. Это Кокджу нанес прицельный удар издалека в угол ворот. Чуть позже украинский клуб мог забить в ответ, но Судаков попал в перекладину.

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На 38-й минуте Фейенорд довел дело до разгрома — тот же Кокджу реализовал пенальти, а в начале второго тайма Идрисси забил четвертый мяч ударом из-за пределов штрафной.

По завершении часа игры Идрисси оформил дубль, когда, как и в эпизоде с первым голом, он снова освободился от опеки Конопли и пробил, а мяч от перекладины оказался в сетке.

Впоследствии лидер нидерландской лиги забил еще два мяча. Сначала это сделал Джаханбахш красивым ударом из-за пределов штрафной, а затем отличился Данилу.

В оставшееся время «Горняки» сумели забить лишь раз благодаря Келси. Шахтер последним среди украинских клубов в этом сезоне прекратил выступления в еврокубках.

Фейенорд — Шахтер 7:1 (первый матч — 1:1)

Голы: Хименес, 9, Кокджу, 24, 38 (с пенальти), Идрисси, 49, 60, Джаханбахш, 64, Данилу, 66 — Келси, 87