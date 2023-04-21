Лига Европы: кто сыграет в полуфинальных парах турнира

21 апреля, 00:41
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Севилья разгромила МЮ (Фото:Reuters/Paul Childs)

Севилья разгромила МЮ (Фото:Reuters/Paul Childs)

Стал известен состав полуфинальной стадии розыгрыша второго по престижности европейского клубного турнира.

Результаты четвертьфинальных матчей:

Манчестер Юнайтед (Англия) — Севилья (Испания) — 2:2, 0:3.

Ювентус (Италия) — Спортинг (Португалия) — 1:0, 1:1.

Байер (Германия) — Роял Юнион (Бельгия) — 1:1, 4:1.

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Фейеноорд (Нидерланды) — Рома (Италия) — 1:0, 1:4 (дополнительное время).

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Полуфинальные пары Лиги Европы:

Ювентус — Севилья

Рома — Байер

Первые матчи следующего раунда состоятся 11 мая, ответные — 18 мая.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Лига Европы

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