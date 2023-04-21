Лига Европы: кто сыграет в полуфинальных парах турнира
Севилья разгромила МЮ (Фото:Reuters/Paul Childs)
Стал известен состав полуфинальной стадии розыгрыша второго по престижности европейского клубного турнира.
Результаты четвертьфинальных матчей:
Манчестер Юнайтед (Англия) — Севилья (Испания) — 2:2, 0:3.
Ювентус (Италия) — Спортинг (Португалия) — 1:0, 1:1.
Байер (Германия) — Роял Юнион (Бельгия) — 1:1, 4:1.
Фейеноорд (Нидерланды) — Рома (Италия) — 1:0, 1:4 (дополнительное время).
Полуфинальные пары Лиги Европы:
Ювентус — Севилья
Рома — Байер
Первые матчи следующего раунда состоятся 11 мая, ответные — 18 мая.