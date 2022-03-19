Звезда сборной Украины попал в символическую команду 1/8 финала Лиги Европы

19 марта, 15:09
Цей матеріал також доступний українською
Руслан Малиновский забил гол и два ассиста в противостоянии с Байером (Фото:Руслан Малиновский via Instagram)

Руслан Малиновский забил гол и два ассиста в противостоянии с Байером (Фото:Руслан Малиновский via Instagram)

Полузащитник итальянской Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский стал одним из лучших игроков 1/8 финала Лиги Европы по версии популярного портала Whoscored.

Малиновский вместе с Аталантой прошел леверкузенский Байер, а украинец отличился голом и двумя голевыми ассистами в первом матче.

Whoscored оценил игру украинца в противостоянии с немецким клубом в 7,73 балла и включил его в символическую сборную.

Видео дня

В следующем раунде Аталанта сыграет с Лейпцигом.

Ранее Руслан Малиновский отказался называть легендой Анатолия Тимощука, который продолжает работать в российском клубе.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Лига Европы Руслан Малиновский Аталанта

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ