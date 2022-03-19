Звезда сборной Украины попал в символическую команду 1/8 финала Лиги Европы 19 марта, 15:09 Цей матеріал також доступний українською Руслан Малиновский забил гол и два ассиста в противостоянии с Байером (Фото:Руслан Малиновский via Instagram)

Полузащитник итальянской Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский стал одним из лучших игроков 1/8 финала Лиги Европы по версии популярного портала Whoscored.

Малиновский вместе с Аталантой прошел леверкузенский Байер, а украинец отличился голом и двумя голевыми ассистами в первом матче.

Whoscored оценил игру украинца в противостоянии с немецким клубом в 7,73 балла и включил его в символическую сборную.



Видео дня

🇪🇺 Europa League Team of the Round | Last-16 pic.twitter.com/27r01qjGhW — WhoScored.com (@WhoScored) March 18, 2022

В следующем раунде Аталанта сыграет с Лейпцигом.

Ранее Руслан Малиновский отказался называть легендой Анатолия Тимощука, который продолжает работать в российском клубе.

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