Еврокубковая весна все дальше. Динамо потерпело четвертое поражение в четырех матчах Лиги Европы 13 октября, 21:39 Динамо лишилось шансов на выход в плей-офф Лиги Европы (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Киевское Динамо, проиграв французскому Ренну в матче группового этапа Лиги Европы, потерпело четвертое поражение в четырех поединках турнира.



Первый тайм встречи прошел в достаточно равной борьбе и без обилия голевых моментов. Поэтому нули на табло после 45 минут игры полностью отражали происходящее на поле.

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Но уже в дебюте второго тайма гости вышли вперед. После подачи углового оборона киевлян прозевала подключение защитника Ренна Кристофера Ву, который с нескольких метров ударом ногой поразил ворота Руслана Нещерета.

Этот гол так и остался единственным во встрече. На ничью «бело-синие», к сожалению, так и не наиграли.

Поражение лишило киевляншансов на выход в плей-офф Лиги Европы. У команды Мирчи Луческу остается теоретическая возможность продолжать весной борьбу в еврокубках за счет попадания в Лигу конференций.

Динамо — Ренн 0:1

Гол: Ву, 48

Неделей ранее Ренн одержал драматичную победу над Динамо со счетом 2:1.