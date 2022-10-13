Еврокубковая весна все дальше. Динамо потерпело четвертое поражение в четырех матчах Лиги Европы
Динамо лишилось шансов на выход в плей-офф Лиги Европы (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Киевское Динамо, проиграв французскому Ренну в матче группового этапа Лиги Европы, потерпело четвертое поражение в четырех поединках турнира.
Первый тайм встречи прошел в достаточно равной борьбе и без обилия голевых моментов. Поэтому нули на табло после 45 минут игры полностью отражали происходящее на поле.
Но уже в дебюте второго тайма гости вышли вперед. После подачи углового оборона киевлян прозевала подключение защитника Ренна Кристофера Ву, который с нескольких метров ударом ногой поразил ворота Руслана Нещерета.
Этот гол так и остался единственным во встрече. На ничью «бело-синие», к сожалению, так и не наиграли.
Поражение лишило киевляншансов на выход в плей-офф Лиги Европы. У команды Мирчи Луческу остается теоретическая возможность продолжать весной борьбу в еврокубках за счет попадания в Лигу конференций.
Динамо — Ренн 0:1
Гол: Ву, 48
Неделей ранее Ренн одержал драматичную победу над Динамо со счетом 2:1.