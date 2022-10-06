Динамо драматично проиграло Ренну и остается без очков в Лиге Европы

6 октября, 23:56
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Динамо не избежало неудачи в Ренне (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Динамо не избежало неудачи в Ренне (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Динамо со счетом 1:2 проиграло на выезде французскому Ренну в матче третьего тура группового раунда Лиги Европы.

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Французский клуб был близок к тому, чтобы отличиться голом еще в дебюте игры, но Майер, Родон и Терье пробили неточно.

Тем не менее, Ренн достиг своего на 23-й минуте, когда Гуйри отдал пас на Терье, а тот, хотя и находился под углом, пробил в дальний верхний угол ворот Бойко.

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Динамо сумело восстановить равновесие по истечении получаса игры: классную комбинацию гостей после паса Буяльского завершил Цыганков, чей удар отразил Манданда, но с добиванием вингера он уже ничего не смог сделать.

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Хозяева поля снова активизировались в начале второго тайма, но Ассиньон (дважды) и Тет свои моменты не использовали.

В конце часа с игры с лишним уже Бойко спас киевскую команду от верного гола после удара Бурижо, а позже Терье чуть не оказался с ним один на один.

И все же, Ренн дожал Динамо на предпоследней минуте игры, когда в результате грубой ошибки Попова отличился Дуэ.

Поражение оставило Динамо на последнем месте в группе без очков в активе.

Ренн – Динамо 2:1

Голы: Терье, 23, Дуэ, 89 - Цыганков, 33

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Лига Европы ФК Динамо (Киев)

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