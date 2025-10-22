Лига Европы: расписание и результаты матчей 3-го тура — турнирная таблица
Артем Довбик (Фото: REUTERS/Claudia Greco)
В этом туре Рома Артема Довбика сыграет против Виктории Пльзень.
3-Й ТУР ЛИГИ ЕВРОПЫ
Четверг, 23 октября
19:45. Брага (Португалия) — Црвена Звезда (Сербия)
19:45. Бранн (Норвегия) — Рейнджерс (Шотландия)
19:45. Генк (Бельгия) — Бетис (Испания)
19:45. Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) — Астон Вилла (Англия)
19:45. Зальцбург (Австрия) — Ференцварош (Венгрия)
19:45. Лион (Франция) — Базель (Швейцария)
19:45. Стяуа (Румыния) — Болонья (Италия)
19:45. Фейеноорд (Нидерланды) — Панатинаикос (Греция)
19:45. Фенербахче (Турция) — Штутгарт (Германия)
22:00. Лилль (Франция) — ПАОК (Греция)
22:00. Маккаби Тель-Авив (Израиль) — Мидтьюланн (Дания)
22:00. Мальме (Швеция) — Динамо Загреб (Хорватия)
22:00. Ноттингем Форест (Англия) — Порту (Португалия)
22:00. Рома (Италия) — Виктория (Чехия)
22:00. Селтик (Шотландия) — Штурм (Австрия)
22:00. Сельта (Испания) — Ницца (Франция)
22:00. Фрайбург (Германия) — Утрехт (Нидерланды)
22:00. Янг Бойз (Швейцария) — Лудогорец (Болгария)
Турнирная таблица