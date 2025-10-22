Лига Европы: расписание и результаты матчей 3-го тура — турнирная таблица

22 октября, 16:06
Артем Довбик (Фото: REUTERS/Claudia Greco)

Артем Довбик (Фото: REUTERS/Claudia Greco)

В этом туре Рома Артема Довбика сыграет против Виктории Пльзень.

3-Й ТУР ЛИГИ ЕВРОПЫ

Четверг, 23 октября

19:45. Брага (Португалия) — Црвена Звезда (Сербия)

19:45. Бранн (Норвегия) — Рейнджерс (Шотландия)

19:45. Генк (Бельгия) — Бетис (Испания)

19:45. Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) — Астон Вилла (Англия)

19:45. Зальцбург (Австрия) — Ференцварош (Венгрия)

19:45. Лион (Франция) — Базель (Швейцария)

19:45. Стяуа (Румыния) — Болонья (Италия)

19:45. Фейеноорд (Нидерланды) — Панатинаикос (Греция)

19:45. Фенербахче (Турция) — Штутгарт (Германия)

22:00. Лилль (Франция) — ПАОК (Греция)

22:00. Маккаби Тель-Авив (Израиль) — Мидтьюланн (Дания)

22:00. Мальме (Швеция) — Динамо Загреб (Хорватия)

22:00. Ноттингем Форест (Англия) — Порту (Португалия)

22:00. Рома (Италия) — Виктория (Чехия)

22:00. Селтик (Шотландия) — Штурм (Австрия)

22:00. Сельта (Испания) — Ницца (Франция)

22:00. Фрайбург (Германия) — Утрехт (Нидерланды)

22:00. Янг Бойз (Швейцария) — Лудогорец (Болгария)

Турнирная таблица

Football Ranking
Фото: Football Ranking
