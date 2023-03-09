Шахтер драматично упустил победу над Фейеноордом в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 9 марта, 23:53 Шахтер сыграл вничью с Фейеноордом (Фото:ФК Шахтер)

Шахтер формально на своем поле в Варшаве со счетом 1:1 сыграл вничью с Фейеноордом в первой игре 1/8 финала Лиги Европы.

Первый тайм прошел с преимуществом гостей, но хозяева поля достаточно уверенно защищались, неубедительно при этом играя на контратаках.

На 51-й минуте Фейеноорд едва не открыл счет, когда Данилу в упор замыкал прострел от партнера, но Трубин спас Шахтер.

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Сразу же после этого нидерландская команда упустила еще один шанс забить, однако мяч просвистел рядом со штангой после мощного удара Джаханбахша.

Давление роттердамцев продолжалось, и в конце часа игры с лишним Трубин в невероятном прыжке дотянулся до мяча после удара Данилу головой.

Забить первым сумел именно Шахтер, когда на 78-й минуте Судаков с углового навесил на ближнюю стойку, а Ракицкий в падении спиной подсек мяч в дальний угол.

Тем не менее, Фейенорд сравнял счет за две минуты до конца основного часа игры, когда Пайшао навесил, а Бульяуде головой пробил в противоход Трубину.

Ответный матч состоится 16 марта на поле нидерландского клуба.

Шахтер — Фейенорд 1:1

Гол: Ракицкий, 78 — Бульяуде, 88