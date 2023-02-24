Шахтер на невероятном характере драматично победил Ренн в серии пенальти и вышел в 1/8 финала Лиги Европы 24 февраля, 00:59 Шахтер был на волоске от вылета из Лиги Европы (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Шахтер в невероятно драматичном ответном матче победил в серии пенальти Ренн и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Уже в дебюте игры Трубин спас украинскую команду, когда парировал удар Гуири. Немного погодя он же выручил команду после того, как пробить его пытался Трюффер.

На 22-й минуте Шахтеру удалось забить усилиями Траоре, но рефери после видеоповтора отменил гол из-за игры рукой Бондаренко.

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Впрочем, именно Ренн достиг своего через полчаса игры, когда с близкого расстояния пробил Токо Экамби — Трубин задел мяч, но тот от перекладины влетел в ворота.

На 66-й минуте Шахтер мог сравнивать счет: это Конопля в касание замыкал навес Топалова, но вратарь хозяев Манданда помешал сопернику.

В конце второго тайма гости упустили еще один шанс забить, когда Сикану не хватило совсем немного, чтобы отправить мяч в пустые ворота.

Поскольку после основного времени счет по итогам двух матчей был ничейным 2:2 (первый поединок завершился победой гостей 2:1), командам пришлось играть дополнительные полчаса.

Казалось, забить решающий гол удалось Ренну, когда отличился Салах, но Шахтер за минуту до конца дополнительного времени забил нужный мяч благодаря автоголу Белосяна.

В серии пенальти донецкий клуб вел 3:1, но смазал два следующих пенальти. Тем не менее, точный удар с 11-метровой отметки новичка Келси после еще одного промаха соперника вывел украинскую команду в следующий раунд — 5:4.

Ренн — Шахтер 2:1, по пенальти — 4:5 (первый матч — 1:2)

Голы: Токо Экамби, 52, Салах, 106 — Белосян, 119 (в свои ворота)

В 1/8 финала Лиги Европы также вышел Манчестер Юнайтед, обыгравший Барселону со счетом 2:1 на своем поле в ответном матче плей-офф после ничьей 2:2 в первом поединке.