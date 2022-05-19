Немецкий Айнтрахт в драматичном финале выиграл Лигу Европы — видео

19 мая, 03:03
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Айнтрахт забил все пять послематчевых пенальти (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Айнтрахт забил все пять послематчевых пенальти (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Немецкий Айнтрахт стал победителем Лиги Европы, обыграв в финале турнира шотландский Рейнджерс.

Первый тайм завершился нулевой ничьей, но после перерыва вперед вышел клуб из Глазго — отметился Арибо.

Преимущество Рейнджерс продолжалось чуть более минуты, когда Айнтрахт восстановил равновесие благодаря голу Борре.

Видео дня

До окончания основного и дополнительного времени ни одной из команд не удалось выйти вперед, поэтому соперники провели серию пенальти.

В ней выиграл коллектив из Франкфурта, все пятеро пенальтистов которого был точны, тогда как у оппонентов свою попытку смазал Рэмси, чей удар парировал вратарь Айнтрахта Кевин Трапп — 5:4.

Айнтрахт — Рейнджерс 1:1 (5:4 — по пенальти)

Голы: Борре, 69 — Арибо, 57

25 мая состоится финал Лиги конференций, в котором сыграют итальянская Рома и нидерландский Фейеноорд. 28 мая трофей Лиги чемпионов разыграют испанский Реал и английский Ливерпуль.

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Теги:   Футбол Лига Европы

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