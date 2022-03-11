Яркий матч украинца. Малиновский забил гол и отдал два результативных паса за Аталанту в Лиге Европы — видео 11 марта, 00:17 Цей матеріал також доступний українською Малиновский стал героем матча Аталанты (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский стал героем первой игры 1/8 финала Лиги Европы, в которой его Аталанта победила дома Байер.



Итальянская команда пропустила на 11-й минуте, когда отличился Арангис, но на 23-м обороте секундной стрелки Малиновский сравнял счет.

Спустя уже две минуты украинец стал автором голевой передачи, на которую отозвался Муриэль. Эта же связка сработала в начале второго тайма, когда счет стал 3:1.

Байер сумел сократить отставание к минимуму благодаря голу Диаби на исходе часа игры с лишним. Ответный матч состоится 17 марта на поле немецкого клуба.

В другом матче данной стадии Лиги Европы Севилья победила Вест Хэм Андрея Ярмоленко дома со счетом 1:0. Украинский полузащитник не попал в заявку английской команды.

Еще в одном поединке Барселона сенсационно не смогла победить дома турецкий Галатасарай — 0:0.

Результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы:

Аталанта — Байер 3:2

Голы: Малиновский, 23, Муриэль, 25, 49 — Арангис, 11, Диаби, 63

Рейнджерс — Црвена Звезда 3:0

Голы: Тавернье, 11, Морелос, 15, Балогун, 51

Брага — Монако 2:0

Гол: Руис, 3, Оливейра, 90

Барселона — Галатасарай 0:0



Севилья — Вест Хэм 1:0

Гол: Эль-Хаддади, 60

Порту — Лион 0:1

Голы: Пакета, 59

Бетис — Айнтрахт 1:2

Голы: Фекір, 30 — Костич, 14, Камада, 32





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