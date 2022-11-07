Шахтер узнал соперника в стыковых матчах Лиги Европы

7 ноября, 14:14
Поделиться:
В феврале Шахтер продолжит выступления в еврокубках (Фото:ФК Шахтер)

В феврале Шахтер продолжит выступления в еврокубках (Фото:ФК Шахтер)

В швейцарском Ньоне прошла состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы сезона 2022/2023, по итогам которой в соперники Шахтеру выпал Ренн.

Пары 1/16 финала:

Зальцбург — Рома

Севилья — ПСВ

Байер — Монако

Аякс — Унион Берлин

Шахтер — Ренн

Спортинг — Митюлланд

Ювентус — Нант

Барселона — Манчестер Юнайтед

Видео дня

Читайте также:
С кем сыграет Шахтер? События жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы

В стыковых играх выступят 16 участников — коллективы, которые заняли второе место в своих квартетах Лиги Европы (сеяные) и команды, занявшие третье место в группах Лиги чемпионов (несеяные).

Первые поединки состоятся 16 февраля 2023 года, ответные — на поле первых команд 23 февраля 2023 года.

Читайте также:
Лига Европы. Определились все участники стадии плей-офф — видео

Наибольшее представительство на этой стадии Лиги Европы имеет Франция — три клуба. Украину в стыковых матчах представит Шахтер, который оказался в турнире после вылета из Лиги чемпионов.

Шахтер до последнего тура группового раунда Лиги чемпионов претендовал на попадание в число 16 сильнейших команд турнира, однако потерпел разгромное поражение от немецкого РБ Лейпциг и вылетел в Лигу Европы.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Лига Европы ФК Шахтер

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X