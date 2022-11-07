Шахтер узнал соперника в стыковых матчах Лиги Европы
В феврале Шахтер продолжит выступления в еврокубках (Фото:ФК Шахтер)
В швейцарском Ньоне прошла состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы сезона 2022/2023, по итогам которой в соперники Шахтеру выпал Ренн.
Пары 1/16 финала:
Зальцбург — Рома
Севилья — ПСВ
Байер — Монако
Аякс — Унион Берлин
Шахтер — Ренн
Спортинг — Митюлланд
Ювентус — Нант
Барселона — Манчестер Юнайтед
В стыковых играх выступят 16 участников — коллективы, которые заняли второе место в своих квартетах Лиги Европы (сеяные) и команды, занявшие третье место в группах Лиги чемпионов (несеяные).
Первые поединки состоятся 16 февраля 2023 года, ответные — на поле первых команд 23 февраля 2023 года.
Наибольшее представительство на этой стадии Лиги Европы имеет Франция — три клуба. Украину в стыковых матчах представит Шахтер, который оказался в турнире после вылета из Лиги чемпионов.
Шахтер до последнего тура группового раунда Лиги чемпионов претендовал на попадание в число 16 сильнейших команд турнира, однако потерпел разгромное поражение от немецкого РБ Лейпциг и вылетел в Лигу Европы.