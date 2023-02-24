Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы 24 февраля, 13:21 Шахтер продолжает выступления в еврокубках (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

В швейцарском Ньоне прошла состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона 2022/2023, по итогам которой в соперники Шахтеру выпал Фейеноорд (Нидерланды).



Пары 1/8 финала:

Унион Берлин — Юнион

Севилья — Фенербахче

Ювентус — Фрайбург

Байер — Ференцварош

Спортинг — Арсенал

Манчестер Юнайтед — Бетис

Рома — Реал Сосьедад

Видео дня

Шахтер — Фейеноорд



В стыковых играх выступят 16 участников — коллективы, которые выиграли свои группы Лиги Европы (сеяные) и команды, победили в стыковых матчах или 1/16 финала (несеяные).

Первые поединки на поле несеяных клубов состоятся 9 марта 2023 года, ответные — на поле сеяных команд 16 марта 2023 года.

Наибольшее представительство на этой стадии Лиги Европы имеют Германия и Испания — по три клуба. Украину в стыковых матчах представит Шахтер, который оказался в турнире после вылета из Лиги чемпионов.

Накануне Шахтер в невероятно драматичном ответном матче победил в серии пенальти Ренн и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.