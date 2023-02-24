Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Шахтер продолжает выступления в еврокубках (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)
В швейцарском Ньоне прошла состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона 2022/2023, по итогам которой в соперники Шахтеру выпал Фейеноорд (Нидерланды).
Пары 1/8 финала:
Унион Берлин — Юнион
Севилья — Фенербахче
Ювентус — Фрайбург
Байер — Ференцварош
Спортинг — Арсенал
Манчестер Юнайтед — Бетис
Рома — Реал Сосьедад
Шахтер — Фейеноорд
В стыковых играх выступят 16 участников — коллективы, которые выиграли свои группы Лиги Европы (сеяные) и команды, победили в стыковых матчах или 1/16 финала (несеяные).
Первые поединки на поле несеяных клубов состоятся 9 марта 2023 года, ответные — на поле сеяных команд 16 марта 2023 года.
Наибольшее представительство на этой стадии Лиги Европы имеют Германия и Испания — по три клуба. Украину в стыковых матчах представит Шахтер, который оказался в турнире после вылета из Лиги чемпионов.
Накануне Шахтер в невероятно драматичном ответном матче победил в серии пенальти Ренн и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.