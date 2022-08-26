Динамо получило соперников в групповом раунде Лиги Европы 26 августа, 14:32 Динамо продолжает выступления в еврокубках (Фото:ФК Динамо)

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы 2022/2023, по итогам которой своих соперников узнало киевское Динамо.



Динамо попало в группу B, где сыграет с Ренном (Франция), Фенербахче (Турция), АЕК Ларнака (Кипр).

Все группы Лиги Европы

Группа A: Арсенал, ПСВ, Буде-Глимт, Цюрих

Группа B: Динамо, Ренн, Фенербахче, АЕК Ларнака

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Группа C: Рома, Лудогорец, Бетис, ХИК

Группа D: Брага, Мальме, Унион, Юнион Сент-Жиллуа

Группа E: Манчестер Юнайтед, Реал Сосьедад, Шериф, Омония

Группа F: Лацио, Фейеноорд, Митьюлланд, Штурм

Группа G: Олимпиакос, Карабах, Фрайбург, Нант

Группа H: Црвена Звезда, Монако, Ференцварош, Трабзонспор

По две лучшие команды из восьми групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Команды, которые займут третьи места, продолжат свои выступления в плей-офф Лиги конференций.

Первый тур Лиги Европы состоится 8 сентября.

В групповой раунд не удалось пробиться еще одному украинскому клубу — Днепру-1, который на предыдущей стадии уступил борьбу АЕК Ларнака.

Примечательно, что Динамо прошло Фенербахче в квалификации Лиги чемпионов этого сезона до того, как вылететь из турнира в раунде плей-офф.

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