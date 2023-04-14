Лига Европы. Триллер в Манчестере и другие результаты первых матчей четвертьфинала — видео

14 апреля, 00:11
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МЮ vs Севилья (Фото:Reuters/Lee Smith)

МЮ vs Севилья (Фото:Reuters/Lee Smith)

Самый крутой матч прошел в Манчестере, где Севилья отыграла два мяча у МЮ.

В четверг, 13 апреля, состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы.

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Фейеноорд (Нидерланды) — Рома (Италия) — 1:0

Байер (Германия) — Рояль Юнион (Бельгия) — 1:1

Видео дня

Манчестер Юнайтед (Англия) — Севилья (Испания) — 2:2

Ювентус (Италия) — Спортинг (Португалия) — 1:0

Ответные матчи состоятся 20 апреля.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Лига Европы

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