Лига Европы. Триллер в Манчестере и другие результаты первых матчей четвертьфинала — видео
МЮ vs Севилья (Фото:Reuters/Lee Smith)
Самый крутой матч прошел в Манчестере, где Севилья отыграла два мяча у МЮ.
В четверг, 13 апреля, состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы.
Фейеноорд (Нидерланды) — Рома (Италия) — 1:0
Байер (Германия) — Рояль Юнион (Бельгия) — 1:1
Манчестер Юнайтед (Англия) — Севилья (Испания) — 2:2
Ювентус (Италия) — Спортинг (Португалия) — 1:0
Ответные матчи состоятся 20 апреля.