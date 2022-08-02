Днепр-1 получил потенциального соперника в раунде плей-офф Лиги Европы 2 августа, 14:16 В случае победы Днепр выйдет в групповой раунд Лиги Европы (Фото:СК Днепр-1)

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, с которого стартует украинский Днепр-1.

В решающем матче за право сыграть на групповой стадии Лиги Европы Днепр-1 сыграет против победителя пары АЕК Ларнака (Кипр) — Партизан (Сербия).

Результаты жеребьевки:

Видео дня

АЕК Ларнака (Кипр)/Партизан (Сербия) — Днепр-1 (Украина)

Гент (Бельгия) — Омония (Кипр)

Аустрия (Австрия) — Фенербахче (Турция)/Словацко (Чехия)

Линфилд (Северная Ирландия)/Цюрих (Швейцария) — Хартс (Шотландия)

Марибор (Словения)/Хельсинки (Финаляндия) — Силькеборг (Дания)

Мальме (Швеция)/Дюделанж (Люксембург) — Сивасспор (Турция)

Карабах (Азейбарджан)/Ференцварош (Венгрия) — Шэмрок Роверс (Ирландия)/Шкупи (Северная Македония)

Маккаби Хайфа (Израиль)/Аполлон (Кипр) — Олимпиакос (Греция)/Слован (Словакия)

Црвена Звезда (Сербия)/Пюник (Армения) — Шериф (Молдова)/Виктория (Чехия)

Лудогорец (Болгария)/Динамо Загреб (Хорватия) — Буде-Глимт (Новергия)/Жальгирис (Литва)

Первые матчи раунда плей-офф состоятся 18 августа, ответные — 25 августа.



Победители выйдут в групповой раунд Лиги Европы, а проигравшие попадут в групповую стадию Лиги конференций.



Сообщалось, что киевское Динамо в случае успеха в противостоянии с австрийским Штурмом в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет против победителя пары Бенфика (Португалия) — Митьюлланд (Дания).

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