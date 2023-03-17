Определились пары соперников четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы 17 марта, 14:17 Манчестер Юнайтед ожидает дуэль с Севильей (Фото:REUTERS/Marcelo Del Pozo)

В швейцарском Ньоне прошла состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы сезона 2022/2023.

В четвертьфинале друг с другом сыграют:

Манчестер Юнайтед — Севилья

Ювентус — Спортинг

Байер — Юнион

Фейеноорд — Рома

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В полуфинале сыграют победители следующих пар соперников:

Видео дня

Ювентус/Спортинг — Манчестер Юнайтед/Севилья

Фейеноорд/Рома — Байер/Юнион

Первые матчи Лиги Европы состоятся 13 апреля, ответные — 20 апреля. Полуфинал пройдет 11 и 18 мая. Финал будет сыгран 31 мая.

Наибольшее представительство имеет Италия — два клуба. Украина не имеет представителей на данной стадии турнира.

Последним среди украинских клубов выступления в Лиге Европы прекратил Шахтер, который в 1/8 финала потерпел поражение от Фейеноорда.