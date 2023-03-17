Определились пары соперников четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы
Манчестер Юнайтед ожидает дуэль с Севильей (Фото:REUTERS/Marcelo Del Pozo)
В швейцарском Ньоне прошла состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы сезона 2022/2023.
В четвертьфинале друг с другом сыграют:
Манчестер Юнайтед — Севилья
Ювентус — Спортинг
Байер — Юнион
Фейеноорд — Рома
В полуфинале сыграют победители следующих пар соперников:
Ювентус/Спортинг — Манчестер Юнайтед/Севилья
Фейеноорд/Рома — Байер/Юнион
Первые матчи Лиги Европы состоятся 13 апреля, ответные — 20 апреля. Полуфинал пройдет 11 и 18 мая. Финал будет сыгран 31 мая.
Наибольшее представительство имеет Италия — два клуба. Украина не имеет представителей на данной стадии турнира.
Последним среди украинских клубов выступления в Лиге Европы прекратил Шахтер, который в 1/8 финала потерпел поражение от Фейеноорда.