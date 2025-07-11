Лига конференций: расписание и результаты первого раунда квалификации

Третий по значимости еврокубковый турнир стартует в июле отборочными матчами среди команд, которые находятся внизу таблицы коэффициентов.

Расписание и результаты первых матчей ЛК-2025/26

Вторник, 8 июля

19:00. Сент-Джозефс (Гибралтар) — Клифтонвилл (Северная Ирландия) — 2:2

20:30. Флориана (Мальта) — Хаверфордвест (Уэльс) — 2:1

Четверг, 10 июля

17:00. Эскальдес (Андорра) — Дюделанж (Люксембург) — 2:0

18:00. Магпис (Гибралтар) — Пайде (Эстония) — 2:3

19:00. Жальгирис Каунас (Литва) — Пенибонт (Уэльс) — 3:0

19:00. СИК (Финляндия) — КИ Клаксвик (Фареры) — 1:2

19:00. Торпедо (Грузия) — Ордабасы (Казахстан) — 4:3

19:30. Расинг Унион (Люксембург) — Дила (Грузия) — 1:2

19:30. Урарту (Армения) — Неман (Беларусь) — 1:2

19:45. Нымме Калью (Эстония) — Партизани (Албания) — 1:1

21:00. Биркиркара (Мальта) — Петрокуб (Молдова) — 1:0

21:00. Влазния (Албания) — Даугавпилс (Латвия) — 0:1

21:00. Дечич (Черногория) — Силекс (Северная Македония) — 2:0

21:00. Торпедо-БелАЗ (Беларусь) — Работнички (Северная Македония) — 3:0

21:15. Малишева (Косово) — Викингур (Исландия) — 0:1

21:30. Вардар (Северная Македония) — Ла Фиорита (Сан-Марино) — 3:0

21:30. Железничар (Босния и Герцеговина) — Копер (Словения) — 1:1

21:30. Сутьеска (Черногория) — Динамо (Беларусь) — 1:2

21:45. Рунавик (Фареры) — ХИК (Финляндия) — 4:0

21:45. Сент-Патрикс (Ирландия) — Хегельманн (Литва) — 1:0

22:00. Борац (Босния и Герцеговина) — Санта-Колома (Андорра) — 1:4

22:00. Ларн (Северная Ирландия) — Ауда (Латвия) — 0:0

22:00. Тре Фиори (Сан-Марино) — Пюник (Армения) — 1:0

23:00. Валюр (Исландия) — Флора Таллин (Эстония) — 3:0

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций Полесье сыграет с победителем пары Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) — Санта Колома (Андорра), а Александрия встретится с проигравшим в паре Лиги Европы АЕК Ларнака (Кипр) — Партизан (Сербия). Первые поединки этой стадии состоятся 24 июля, ответные матчи — 31 июля.