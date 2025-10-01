Лига конференций. С кем играют Динамо и Шахтер: расписание и результаты матчей 1-го тура

1 октября, 16:42
Кристал Пэлас стал первым соперником Динамо в Лиге конференций (Фото: REUTERS/Tony O Brien)

Гранды украинского футбола стартуют в третьем по значимости еврокубке.

1-Й ТУР ЛИГИ КОНФЕРЕНЦИЙ

Четверг, 2 октября

19:45. Динамо Киев (Украина) — Кристал Пэлас (Англия)

19:45. Зриньски (Босния и Герцеговина) — Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

19:45. КуПС (Финляндия) — Дрита (Косово)

19:45. Лех (Польша) — Рапид (Австрия)

19:45. Лозанна (Швейцария) — Брейдаблик (Исландия)

19:45. Ноа (Армения) — Риека (Хорватия)

19:45. Омония (Кипр) — Майнц (Германия)

19:45. Райо Вальекано (Испания) — Шкендия (Северная Македония)

19:45. Ягеллония (Польша) — Хамрун Спартанс (Мальта)

22:00. Абердин (Шотландия) — Шахтер (Украина)

22:00. АЕК Ларнака (Кипр) — АЗ Алкмаар (Нидерланды)

22:00. Легия (Польша) — Самсунспор (Турция)

22:00. Ракув (Польша) — Университатя Крайова (Румыния)

22:00. Слован (Словакия) — Страсбург (Франция)

22:00. Спарта (Чехия) — Шэмрок Роверс (Ирландия)

22:00. Фиорентина (Италия) — Сигма (Чехия)

22:00. Целье (Словения) — АЕК Афины (Греция)

22:00. Шелбурн (Ирландия) — Хеккен (Швеция)

Напомним, что соперник Шахтера в Лиге конференций передал клубу открытку с надписью на украинском языке.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Лига конференций ФК Динамо (Киев) ФК Шахтер

