Лига конференций. С кем играют Динамо и Шахтер: расписание и результаты матчей 1-го тура
Кристал Пэлас стал первым соперником Динамо в Лиге конференций (Фото: REUTERS/Tony O Brien)
Гранды украинского футбола стартуют в третьем по значимости еврокубке.
1-Й ТУР ЛИГИ КОНФЕРЕНЦИЙ
Четверг, 2 октября
19:45. Динамо Киев (Украина) — Кристал Пэлас (Англия)
19:45. Зриньски (Босния и Герцеговина) — Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
19:45. КуПС (Финляндия) — Дрита (Косово)
19:45. Лех (Польша) — Рапид (Австрия)
19:45. Лозанна (Швейцария) — Брейдаблик (Исландия)
19:45. Ноа (Армения) — Риека (Хорватия)
19:45. Омония (Кипр) — Майнц (Германия)
19:45. Райо Вальекано (Испания) — Шкендия (Северная Македония)
19:45. Ягеллония (Польша) — Хамрун Спартанс (Мальта)
22:00. Абердин (Шотландия) — Шахтер (Украина)
22:00. АЕК Ларнака (Кипр) — АЗ Алкмаар (Нидерланды)
22:00. Легия (Польша) — Самсунспор (Турция)
22:00. Ракув (Польша) — Университатя Крайова (Румыния)
22:00. Слован (Словакия) — Страсбург (Франция)
22:00. Спарта (Чехия) — Шэмрок Роверс (Ирландия)
22:00. Фиорентина (Италия) — Сигма (Чехия)
22:00. Целье (Словения) — АЕК Афины (Греция)
22:00. Шелбурн (Ирландия) — Хеккен (Швеция)
Напомним, что соперник Шахтера в Лиге конференций передал клубу открытку с надписью на украинском языке.