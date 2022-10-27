Днепр-1 впервые в своей истории вышел в плей-офф еврокубков 27 октября, 23:53 Днепр-1 сыграет весной в плей-офф Лиги конференций (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Днепр-1 со счетом 1:0 победил дома кипрский Аполлон в рамках 5-го тура группового раунда и впервые в своей истории вышел в плей-офф еврокубков, гарантировав себе путевку в 1/16 финала Лиги конференций.

Хозяева поля могли выйти вперед уже в дебюте игры, когда вратарь АЕКа Йованович на мгновение опередил Назаренко после прострела с правого фланга.

Тот же Назаренко упустил шанс забить по завершении получаса игры с лишним, пробив над перекладиной с нескольких метров.

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Тем не менее, украинская команда достигла своего на 39-й минуте, когда Пихаленок мощно пробил издали и застал врасплох Йовановича.

В первые 15 минут второго тайма Днепр-1 имел еще две возможности отличиться, однако Рубчинский не попал в рамку, а Амаш заставил вратаря Аполлона достать снаряд из угла.

Попытки Аполлона отыграться оказались безуспешными, особенно после того, как с поля на 88-й минуте был удален нападающий киприотов Жради.

Эта победа гарантировала Днепру-1 второе место в группе, а также путевку в 1/16 финала Лиги конференций. В случае победы над лидером квартета нидерландским АЗ в последнем туре на выезде украинский клуб сыграет сразу в 1/8 финала.

Днепр-1 — Аполлон 1:0

Гол: Пихаленок, 39

Ранее Шахтер обеспечил себе выступления в еврокубках весной 2023 года после ничьей 1:1 на выезде с Селтиком в поединке пятого тура группового раунда Лиги чемпионов.