Днепр-1 прекратил выступления в еврокубках — видео 23 февраля, 22:08 Днепр-1 покидает Лигу конференций (Фото:СК Днепр-1)

После гостевого поражения со счетом 0:1 от АЕК Ларнака Днепр-1 сыграл вничью 0:0 дома в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций и прекратил выступления в еврокубках.



Хозяева могли отличиться голом уже на 7-й минуте, но мяч пролетел рядом с ближней стойкой после удара Пихаленка.

В начале второго тайма гостей от пропущенного мяча спас уже каркас ворот после дальнего удара Пеглоу.

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Еще один момент украинская команда потеряла на 72-й минуте, когда Гуцуляк головой подсек мяч в дальний угол, но не попал в ворота.

В итоге, АЕК Ларнака отстояла нужную ему ничью и вышел в 1/8 финала Лиги конференций, тогда как Днепр-1 покидает турнир.

Днепр-1 — АЕК Ларнака 0:0 (первый матч — 0:1)