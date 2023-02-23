Днепр-1 прекратил выступления в еврокубках — видео

23 февраля, 22:08
Поделиться:
Днепр-1 покидает Лигу конференций (Фото:СК Днепр-1)

Днепр-1 покидает Лигу конференций (Фото:СК Днепр-1)

После гостевого поражения со счетом 0:1 от АЕК Ларнака Днепр-1 сыграл вничью 0:0 дома в ответном матче 1/16 финала Лиги конференций и прекратил выступления в еврокубках.

Хозяева могли отличиться голом уже на 7-й минуте, но мяч пролетел рядом с ближней стойкой после удара Пихаленка.

В начале второго тайма гостей от пропущенного мяча спас уже каркас ворот после дальнего удара Пеглоу.

Видео дня

Читайте также:
Днепр-1 — АЕК Ларнака 0:0. События по минутам матча плей-офф Лиги конференций

Еще один момент украинская команда потеряла на 72-й минуте, когда Гуцуляк головой подсек мяч в дальний угол, но не попал в ворота.

В итоге, АЕК Ларнака отстояла нужную ему ничью и вышел в 1/8 финала Лиги конференций, тогда как Днепр-1 покидает турнир.

Днепр-1 — АЕК Ларнака 0:0 (первый матч — 0:1)

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол СК Днепр-1 Лига конференций

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X