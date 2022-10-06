Днепр-1 сенсационно не сумел победить дома клуб из Лихтенштейна в Лиге конференций — видео 6 октября, 21:40 Днепр-1 потерял очки (Фото:СК Днепр-1)

Днепр-1 сенсационно сыграл вничью 2:2 с лихтенштейнским Вадуцем на своем поле в матче третьего тура группового раунда Лиги конференций.

Хозяева поля открыли счет уже на 5-й минуте, когда Бузанелло получил пас на фланге и прострелил в штрафную, где Довбик с линии вратарской отправил мяч в сетку.

Однако прошло треть часа, как гости сумели восстановить равновесие, воспользовавшись провалом соперника в обороне — это Фер спокойно получил пас в штрафной и в касание пробил точно в угол ворот.

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В конце первого тайма Днепр-1 не использовал шанс снова выйти вперед, когда голкипер Вадуца Шанд парировал удар Бузанелло.

За упущенный момент украинская команда была наказана голом на 47-й минуте — Гаич навесил с углового, а Гассер головой отправил мяч под перекладину.

Чуть позже Вадуц чуть не забил и третий мяч, но Валеф спас хозяев поля после удара Фера, а на добивании Сасере был неточен.

Тем не менее, Днепр-1 нашел возможность сравнять счет на 78-й минуте, когда Пихаленок обыгрался в стеночку с Довбиком и пробил с рикошетом точно в ворота.

После трех матчей украинский клуб занимает второе место в группе с четырьмя очками.

Фото: flashscore.ua

Днепр-1 — Вадуц 2:2

Голы: Довбик, 5, Пихаленок, 78 — Фер, 26, Гассер, 47

В прошлом туре группового раунда Лиги конференций Днепр-1 со счетом 3:1 одолел кипрский Аполлон на выезде.

