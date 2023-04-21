Лига конференций: кто сыграет в полуфинальных парах турнира
Фиорентина с трудом прошла Лех (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)
Стал известен состав полуфинальной стадии розыгрыша третьего по престижности европейского клубного турнира.
Результаты четвертьфинальных матчей:
Лех (Польша) — Фиорентина (Италия) — 1:4, 3:2.
Гент (Бельгия) — Вест Хэм (Англия) — 1:1, 1:4.
Андерлехт (Бельгия) — Аз Алкмаар (Нидерланды) — 2:0, 0:2 (1:4 по пенальти).
Базель (Швейцария) — Ницца (Франция) — 2:2, 2:1 (дополнительное время)
Полуфинальные пары Лиги конференций:
Фиорентина — Базель
Вест Хэм — Аз Алкмаар
Первые матчи следующего раунда состоятся 11 мая, ответные — 18 мая.