Лига конференций: кто сыграет в полуфинальных парах турнира

21 апреля, 00:37
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Фиорентина с трудом прошла Лех (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Фиорентина с трудом прошла Лех (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Стал известен состав полуфинальной стадии розыгрыша третьего по престижности европейского клубного турнира.

Результаты четвертьфинальных матчей:

Лех (Польша) — Фиорентина (Италия) — 1:4, 3:2.

Гент (Бельгия) — Вест Хэм (Англия) — 1:1, 1:4.

Андерлехт (Бельгия) — Аз Алкмаар (Нидерланды) — 2:0, 0:2 (1:4 по пенальти).

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Базель (Швейцария) — Ницца (Франция) — 2:2, 2:1 (дополнительное время)

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Полуфинальные пары Лиги конференций:

Фиорентина — Базель

Вест Хэм — Аз Алкмаар

Первые матчи следующего раунда состоятся 11 мая, ответные — 18 мая.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Лига конференций

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