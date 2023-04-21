Лига конференций: кто сыграет в полуфинальных парах турнира

Стал известен состав полуфинальной стадии розыгрыша третьего по престижности европейского клубного турнира.

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