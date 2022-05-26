Моуриньо расплакался после победы в Лиге конференций — видео

26 мая, 16:08
Цей матеріал також доступний українською
Жозе Моуриньо выиграл пятый еврокубковый трофей (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Жозе Моуриньо выиграл пятый еврокубковый трофей (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Главный тренер итальянской Ромы Жозе Моуриньо не сдержал эмоции после победы над Фейеноордом в финале Лиги конференций.

После триумфа Ромы португальский тренер отправился общаться с журналистами.

Перед камерами Моуриньо не сдержал эмоций и расплакался.

https://twitter.com/Jmfmourinho00/status/1529579366597988354?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1529579366597988354%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fisport.ua%2Ffootball%2Fleague-conference%2F6309818-mourinyu-rasplakalsya-posle-pobedy-v-lige-konferentsij

После победы в Лиге конференций Моуриньо стал первым в истории тренером, выигравшим все три современных еврокубка.

Видео дня

Для португальца это уже пятый еврокубок в своей тренерской карьере после двух побед в Лиге чемпионов по Порту и Интеру, а также двух побед в Кубке УЕФА/Лиге Европы по Порту и Манчестер Юнайтед соответственно.

Сообщалось, что после победы Ромы фанаты «волки» вышли праздновать на улице Рима, после чего в аэропорту встретили триумфаторов.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Жозе Моуриньо ФК Рома Лига конференций

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X