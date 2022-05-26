Моуриньо расплакался после победы в Лиге конференций — видео 26 мая, 16:08 Цей матеріал також доступний українською Жозе Моуриньо выиграл пятый еврокубковый трофей (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Главный тренер итальянской Ромы Жозе Моуриньо не сдержал эмоции после победы над Фейеноордом в финале Лиги конференций.

После триумфа Ромы португальский тренер отправился общаться с журналистами.

Перед камерами Моуриньо не сдержал эмоций и расплакался.

После победы в Лиге конференций Моуриньо стал первым в истории тренером, выигравшим все три современных еврокубка.

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Для португальца это уже пятый еврокубок в своей тренерской карьере после двух побед в Лиге чемпионов по Порту и Интеру, а также двух побед в Кубке УЕФА/Лиге Европы по Порту и Манчестер Юнайтед соответственно.

Сообщалось, что после победы Ромы фанаты «волки» вышли праздновать на улице Рима, после чего в аэропорту встретили триумфаторов.

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