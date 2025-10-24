Неудачным выдался для представителей Украины второй тур общего этапа Лиги конференций.

Шахтер был фаворитом в матче против польской Легии, однако обидно проиграл — 1:2. Второй гол горняки пропустили в компенсированное время.

А Динамо безвольно уступило турецкому Самсунспору — 0:3.

Таким образом, после двух матчей у Шахтера — 3 очка и 17-я позиция в турнирной таблице. Это зона плей-офф.

У Динамо — 0 очков и 34-е место из 36 участников.

Турнирная таблица Лиги конференций

Фото: Football Ranking

Следующий тур состоится 6 ноября. Шахтер сыграет с исландским Брейдабликом. А Динамо встретится с боснийским Зриньски.