Динамо на дне, Шахтер в зоне плей-офф: на каком месте украинские клубы после поражений в Лиге конференций — таблица

24 октября, 00:45
Шахтер уступил Легии (Фото: Jakub Wlodek/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Шахтер уступил Легии (Фото: Jakub Wlodek/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Неудачным выдался для представителей Украины второй тур общего этапа Лиги конференций.

Шахтер был фаворитом в матче против польской Легии, однако обидно проиграл — 1:2. Второй гол горняки пропустили в компенсированное время.

А Динамо безвольно уступило турецкому Самсунспору — 0:3.

Таким образом, после двух матчей у Шахтера — 3 очка и 17-я позиция в турнирной таблице. Это зона плей-офф.

У Динамо — 0 очков и 34-е место из 36 участников.

Турнирная таблица Лиги конференций

Football Ranking
Фото: Football Ranking

Следующий тур состоится 6 ноября. Шахтер сыграет с исландским Брейдабликом. А Динамо встретится с боснийским Зриньски.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол ФК Шахтер ФК Динамо (Киев) Лига конференций

