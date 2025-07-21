Шахтер, Полесье и Александрия получили возможных соперников в отборе Лиги конференций

Полесье и Александрия на этой неделе начнут свой путь в отборе Лиги конференций 2025/2026 (Фото: УЕФА)

24 июля вице-чемпион УПЛ Александрия проведет первую игру против скандального сербского Партизана в Q2 (ответный матч 31 июля). В случае успеха в этом противостоянии украинский клуб в следующем раунде встретится против лучшей команды в паре Мидтьюлланн (Дания) — Хиберниан (Шотландия).

Также своего возможного соперника узнало житомирское Полесье. В третьем раунде Волки сыграют против победителя пары Пакш (Венгрия) — Марибор (Словения).

Напомним, сначала Полесью нужно пройти сенсационную команду Санта-Колома из Андорры в Q2 ЛК (матчи 24 и 31 июля соответственно).



Кстати, по итогам жеребьевки Лиги конференций определился и потенциальный соперник донецкого Шахтера, на случай поражения от Бешикташа в Q2 ЛЕ. Итак, команда Арды Турана в третьем раунде отбора может сыграть против победителя пары Сент-Патрикс (Ирландия) — Нымме Калью (Эстония).

Отметим, что матчи 3-го раунда квалификации Лиги конференций состоятся 7 и 14 августа. Победители выйдут в Q4 ЛК, а проигравшие команды покинут еврокубки.

Ранее Шахтер и Динамо узнали потенциальных соперников в отборе Лиги Европы, а киевляне получили возможного соперника в Лиге чемпионов.