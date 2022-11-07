Определился соперник Днепра-1 в стыковых матчах Лиги конференций
Днепр-1 продолжает выступления в Лиге конференций (Фото:СК Днепр-1)
В швейцарском Ньоне прошла состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций сезона 2022/2023, по итогам которой соперником Днепра-1 стал АЕК Ларнака (Кипр).
Все пары соперников в 1/16 финала Лиги конференций:
Карабах — Гент
Трабзонспор — Базель
Лацио — ЧФР
Буде-Глимт — Лех
Брага — Фиорентина
АЕК Ларнака — Днепр-1
Шериф — Партизан
Лудогорец — Андерлехт
В стыковых играх выступят 16 участников — коллективы, которые заняли второе место в своих квартетах Лиги конференций (сеяные) и команды, занявшие третье место в группах Лиги Европы (несеяные).
Первые поединки состоятся 16 февраля 2023 года, ответные — на поле первых команд 23 февраля 2023 года.
Наибольшее представительство имеют Бельгия и Италия — по два клуба. Украину в стыковых матчах представит Днепр-1, который вышел со второго места в группе.
Днепр-1 не сумел выиграть свой квартет в Лиге конференций после поражения от нидерландского АЗ со счетом 1:2 в заключительном матче группового этапа.