Определился соперник Днепра-1 в стыковых матчах Лиги конференций 7 ноября, 15:20 Днепр-1 продолжает выступления в Лиге конференций (Фото:СК Днепр-1)

В швейцарском Ньоне прошла состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций сезона 2022/2023, по итогам которой соперником Днепра-1 стал АЕК Ларнака (Кипр).



Все пары соперников в 1/16 финала Лиги конференций:

Карабах — Гент

Трабзонспор — Базель

Лацио — ЧФР

Буде-Глимт — Лех

Брага — Фиорентина

АЕК Ларнака — Днепр-1

Шериф — Партизан

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Лудогорец — Андерлехт

В стыковых играх выступят 16 участников — коллективы, которые заняли второе место в своих квартетах Лиги конференций (сеяные) и команды, занявшие третье место в группах Лиги Европы (несеяные).

Первые поединки состоятся 16 февраля 2023 года, ответные — на поле первых команд 23 февраля 2023 года.

Наибольшее представительство имеют Бельгия и Италия — по два клуба. Украину в стыковых матчах представит Днепр-1, который вышел со второго места в группе.

Днепр-1 не сумел выиграть свой квартет в Лиге конференций после поражения от нидерландского АЗ со счетом 1:2 в заключительном матче группового этапа.

