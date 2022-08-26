Днепр-1 узнал соперников в групповом этапе Лиги конференций 26 августа, 16:37 Днепр-1 после вылета из Лиги Европы сыграет в Лиге конференций (Фото:СК Днепр-1)

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций (ЛК) сезона 2022/2023, по итогам которой своих соперников узнал Днепр-1.

Днепр-1 попал в группу E, где сыграет с АЗ Алкмар (Нидерланды), Аполлоном (Кипр) и Вадуцем (Лихтенштейн).

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Все группы Лиги конференций

Группа А: Истанбул Башакшехир, Фиорентина, Хартс, РФШ

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Группа B: Вест Хэм, ФКСБ, Андерлехт, Силькеборг

Группа C: Вильярреал, Хапоэль Беер-Шева, Аустрия, Лех

Группа D: Партизан, Кельн, Ницца, Словацко

Группа E: АЗ Алкмар, Аполлон, Вадуц, Днепр-1

Группа F: Гент, Мольде, Шэмрок Роверс, Юргорден

Группа G: Славия, Клуж, Сивасспор, Балкани

Группа H: Базель, Слован, Жальгирис, Пюник

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Лучшие команды из восьми групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Команды, которые займут вторые места сыграют с теми, кто будет третьим в группах Лиги Европы, за право выступить в 1/8 финала ЛК.

Первый тур группового этапа Лиги конференций состоится 8 сентября.

Ранее выступления в этом же еврокубке на стадии квалификации прекратила полтавская Ворскла, которая проиграла борьбу шведскому АИКу, и луганская Заря, уступившая румынской Университате.



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