Днепр-1 узнал соперников в групповом этапе Лиги конференций
Днепр-1 после вылета из Лиги Европы сыграет в Лиге конференций (Фото:СК Днепр-1)
В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций (ЛК) сезона 2022/2023, по итогам которой своих соперников узнал Днепр-1.
Днепр-1 попал в группу E, где сыграет с АЗ Алкмар (Нидерланды), Аполлоном (Кипр) и Вадуцем (Лихтенштейн).
Все группы Лиги конференций
Группа А: Истанбул Башакшехир, Фиорентина, Хартс, РФШ
Группа B: Вест Хэм, ФКСБ, Андерлехт, Силькеборг
Группа C: Вильярреал, Хапоэль Беер-Шева, Аустрия, Лех
Группа D: Партизан, Кельн, Ницца, Словацко
Группа E: АЗ Алкмар, Аполлон, Вадуц, Днепр-1
Группа F: Гент, Мольде, Шэмрок Роверс, Юргорден
Группа G: Славия, Клуж, Сивасспор, Балкани
Группа H: Базель, Слован, Жальгирис, Пюник
Лучшие команды из восьми групп выйдут в 1/8 финала Лиги конференций. Команды, которые займут вторые места сыграют с теми, кто будет третьим в группах Лиги Европы, за право выступить в 1/8 финала ЛК.
Первый тур группового этапа Лиги конференций состоится 8 сентября.
Ранее выступления в этом же еврокубке на стадии квалификации прекратила полтавская Ворскла, которая проиграла борьбу шведскому АИКу, и луганская Заря, уступившая румынской Университате.
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