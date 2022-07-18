Заря и Ворскла получили потенциальных соперников в третьем раунде квалификации Лиги конференций

18 июля, 16:39
Заря сыграет против победителя пары Влазния — Университатя (Фото:ФК Заря)

Заря сыграет против победителя пары Влазния — Университатя (Фото:ФК Заря)

Луганская Заря и полтавская Ворскла узнали соперников в третьем квалификационном раунде Лиги конференций (ЛК).

По итогам жеребьевки данной стадии тунира луганский клуб сыграет против победителя пары Влазния (Албания) — Университатя (Румыния).

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Если полтавская команда пройдет во 2-м раунде квалификации шведский АИК, то в следующем круге сыграет с Вальмиерой (Латвия) или Шкендией (Северная Македония).

Видео дня

Результаты 3-го раунда квалификации ЛК:

УЕФА
Фото: УЕФА

Матчи этой стадии турнира состоятся 4 и 11 августа.

Ранее сообщалось, что Заря домашние поединки в Лиге конференций будет играть в польском Люблине.

Ворскла сыграет оба матча второго квалификационного раунда Лиги конференций против шведского АИКа в Стокгольме.

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Теги:   Футбол Заря (Луганск) ФК Заря ФК Ворскла Лига конференций

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