Заря и Ворскла получили потенциальных соперников в третьем раунде квалификации Лиги конференций 18 июля, 16:39 Заря сыграет против победителя пары Влазния — Университатя (Фото:ФК Заря)

Луганская Заря и полтавская Ворскла узнали соперников в третьем квалификационном раунде Лиги конференций (ЛК).



По итогам жеребьевки данной стадии тунира луганский клуб сыграет против победителя пары Влазния (Албания) — Университатя (Румыния).

Если полтавская команда пройдет во 2-м раунде квалификации шведский АИК, то в следующем круге сыграет с Вальмиерой (Латвия) или Шкендией (Северная Македония).

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Результаты 3-го раунда квалификации ЛК:

Фото: УЕФА

Матчи этой стадии турнира состоятся 4 и 11 августа.



Ранее сообщалось, что Заря домашние поединки в Лиге конференций будет играть в польском Люблине.

Ворскла сыграет оба матча второго квалификационного раунда Лиги конференций против шведского АИКа в Стокгольме.

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