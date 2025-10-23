«А дальше может произойти все, что угодно». Срна озвучил цель Шахтера в Лиге конференций

Спортивный директор донецкого Шахтера Дарио Срна перед игрой с варшавской Легией во 2-м туре Лиги конференции рассказал об амбициях команды в турнире.

Хорват отметил, что главная цель клуба на данный момент — выйти в плей-офф, сообщает Przegląd Sportowy Onet.

«Наш прошлый сезон нельзя отметить положительным. Но мы работаем и движемся шаг за шагом. Наша цель в Лиге конференций — выйти в плей-офф. А дальше может произойти все, что угодно», — сказал Срна.

Матч Шахтер — Легия состоится сегодня, 23 октября, в 19:45 по киевскому времени.

В первом туре донецкий клуб обыграл шотландский Абердин (3:2).