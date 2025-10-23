Лига конференций. Расписание и результаты матчей 2-го тура — турнирная таблица
Тренировка горняков перед матчем (Фото: ФК Шахтер)
Шахтер сыграет против Легии, а Динамо встретится с Самсунспором.
2-Й ТУР ЛИГИ КОНФЕРЕНЦИЙ
Четверг, 23 октября
19:45. Брейдаблик (Исландия) — КуПС (Финляндия)
19:45. Хеккен (Швеция) — Райо Вальекано (Испания)
19:45. Дрита (Косово) — Омония (Кипр)
19:45. Риека (Хорватия) — Спарта (Чехия)
19:45. Рапид (Австрия) — Фиорентина (Италия)
19:45. Страсбур (Франция) — Ягеллония (Польша)
19:45. Шахтер (Украина) — Легия (Польша)
19:45. Шкендия (Северная Македония) — Шелбурн (Ирландия)
19:45. АЕК Афины (Греция) — Абердин (Шотландия)
22:00. АЗ Алкмаар (Нидерланды) — Слован (Словакия)
22:00. Кристал Пэлас (Англия) — АЕК Ларнака (Кипр)
22:00. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) — Лех (Польша)
22:00. Майнц (Германия) — Зриньски (Босния и Герцеговина)
22:00. Самсунспор (Турция) — Динамо Киев (Украина)
22:00. Сигма (Чехия) — Ракув (Польша)
22:00. Университатя Крайова (Румыния) — Ноа (Армения)
22:00. Хамрун Спартанс (Мальта) — Лозанна (Швейцария)
22:00. Шэмрок Роверс (Ирландия) — Целье (Словения)
Турнирная таблица