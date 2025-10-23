Лига конференций. Расписание и результаты матчей 2-го тура — турнирная таблица

23 октября, 00:14
Поделиться:
Тренировка горняков перед матчем (Фото: ФК Шахтер)

Тренировка горняков перед матчем (Фото: ФК Шахтер)

Шахтер сыграет против Легии, а Динамо встретится с Самсунспором.

Читайте также:

2-Й ТУР ЛИГИ КОНФЕРЕНЦИЙ

Четверг, 23 октября

19:45. Брейдаблик (Исландия) — КуПС (Финляндия)

19:45. Хеккен (Швеция) — Райо Вальекано (Испания)

19:45. Дрита (Косово) — Омония (Кипр)

Реклама

19:45. Риека (Хорватия) — Спарта (Чехия)

19:45. Рапид (Австрия) — Фиорентина (Италия)

19:45. Страсбур (Франция) — Ягеллония (Польша)

19:45. Шахтер (Украина) — Легия (Польша)

19:45. Шкендия (Северная Македония) — Шелбурн (Ирландия)

19:45. АЕК Афины (Греция) — Абердин (Шотландия)

22:00. АЗ Алкмаар (Нидерланды) — Слован (Словакия)

22:00. Кристал Пэлас (Англия) — АЕК Ларнака (Кипр)

22:00. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) — Лех (Польша)

22:00. Майнц (Германия) — Зриньски (Босния и Герцеговина)

22:00. Самсунспор (Турция) — Динамо Киев (Украина)

22:00. Сигма (Чехия) — Ракув (Польша)

22:00. Университатя Крайова (Румыния) — Ноа (Армения)

22:00. Хамрун Спартанс (Мальта) — Лозанна (Швейцария)

22:00. Шэмрок Роверс (Ирландия) — Целье (Словения)

Турнирная таблица

Football Ranking
Фото: Football Ranking
Читайте также:
Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Лига конференций

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies