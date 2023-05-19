В драку вмешались футболисты. Ультрас АЗ напали на болельщиков Вест Хэма, среди которых были семьи игроков — видео 19 мая, 12:40 Под угрозой были семьи футболистов Вест Хэма (Фото:Скриншот видео)

Ультрас нидерландского АЗ отметились позорным поведением после полуфинального матча Лиги конференций против английского Вест Хэма, в котором их клуб уступил со счетом 0:1 и вылетел из турнира.

Об этом сообщает Daily Star.

После поражения группа фанатов АЗ прорвались на трибуну, где сидели болельщики Вест Хэма, среди которых были и семьи футболистов лондонского клуба, включая детей.

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Ультрас нидерландского клуба начали бросать в англичан пиротехнические средства и развязали несколько драк.

Игроки Вест Хэма, увидев этот беспредел, стали на защиту своих семей и болельщиков.

Некоторым футболистам удалось перепрыгнуть через ограждения и вмешаться в драку, а других остановили стюарды.

Впоследствии разъяренных болельщиков таки удалось успокоить.

Ранее сообщалось, что фанаты немецкого Кельна устроили массовую драку на трибунах с болельщиками французской Ниццы перед матчем группового раунда лиги конференций.