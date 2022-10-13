Днепр-1 одержал драматичную победу над клубом из Лихтенштейна в Лиге конференций
Днепр-1 закрепился на втором месте в группе (Фото:СК Днепр-1)
Днепр-1 со счетом 2:1 на последних минутах обыграл на выезде в матче 4-го тура группового раунда Лиги конференций Вадуц из Лихтенштейна.
В первые четверть часа игры обе команды могли отличиться голами, но если хозяев остановил голкипер соперника Валеф, то у гостей свой момент упустил Довбик.
И все же на 25-й минуте украинской команде удалось открыть счет. Это Амаш нанес мощный удар из-за пределов штрафной, с которым вратарь Вадуца не смог справиться.
Но после еще одного упущенного Довбиком шанса клуб из Лихтенштейна восстановил равновесие, когда Растодер пробил под самую стойку от левого края штрафной Днепра-1.
В начале второго тайма хозяева еще дважды простили гостей: Хаджи пробил выше ворот, а Растодер пробил головой мимо стойки.
Позже Вадуц еще несколько раз был близок к тому, чтобы выйти вперед, но Валеф минимум трижды спасал Днепр-1 от верного гола.
Тем не менее, украинская команда нашла в себе силы вырвать победу в компенсированное к основному время благодаря голу Довбика, который замкнул навес Танчика и головой отправил мяч в угол ворот - 2:1.
Вадуц - Днепр-1 1:2
Голы: Растодер, 30 - Амаш, 25, Довбик, 90+1
Днепр-1 закрепился на 2-м месте в группе и сократил отставание от лидера АЗ на два очка после поражения Аполлона — 0:1.
Турнирная таблица в группе
В третьем туре группового раунда лиги конференций Днепр-1 сыграл с Вадуцом дома вничью 2:2.