Лига конференций: Александрия и Полесье сенсационно проиграли в первых матчах отбора — видео
Александрия проиграла Партизану (Фото: ФК Александрия)
В четверг, 24 июля, украинские клубы Александрия и Полесье стартовали в еврокубках в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций.
Вице-чемпион Украины Александрия встречалась с представителем Сербии Партизаном.
На 14-й минуте встречи сербский коллектив открыл счет благодаря голу Костича.
На старте второго тайма Угрешич удвоил преимущество своей команды после скидки от Милошевича.
До конца встречи Александрия так и не смогла провести голевую атаку.
Александрия — Партизан 0:2
Голы: Костич, 14, Угрешич, 56
В параллельном матче житомирський Полесье встречался с Санта-Коломой из Андорры.
Украинская команда быстро открыла счет. Гуцуляк воспользовался передачей Андриевского и поразил ворота соперника.
До перерыва Санта-Колома сумела не только сравнять счет, но и забить второй мяч.
Сначала свой момент реализовал Ремолинс, а затем Давид Креспо ударом в девятку вывел андоррский клуб вперед.
Во втором тайме подопечные Руслана Ротаня старались избежать поражения, однако реализовать свои моменты не сумели.
Полесье — Санта-Колома 1:2
Голы: Гуцуляк, 21 — Ремолинс, 27, Креспо, 44
Стоит отметить, что Александрия и Полесье были фаворитами своих матчей по мнению букмекеров.
Ответные игры с участием украинских команд пройдут 31 июля.
Напомним, что в отборе Лиги чемпионов Динамо разгромило мальтийских спартанцев в Лиге чемпионов.