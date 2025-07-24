В четверг, 24 июля, украинские клубы Александрия и Полесье стартовали в еврокубках в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций .

Вице-чемпион Украины Александрия встречалась с представителем Сербии Партизаном.

На 14-й минуте встречи сербский коллектив открыл счет благодаря голу Костича.

На старте второго тайма Угрешич удвоил преимущество своей команды после скидки от Милошевича.

До конца встречи Александрия так и не смогла провести голевую атаку.

Александрия — Партизан 0:2

Голы: Костич, 14, Угрешич, 56

В параллельном матче житомирський Полесье встречался с Санта-Коломой из Андорры.

Украинская команда быстро открыла счет. Гуцуляк воспользовался передачей Андриевского и поразил ворота соперника.

До перерыва Санта-Колома сумела не только сравнять счет, но и забить второй мяч.

Сначала свой момент реализовал Ремолинс, а затем Давид Креспо ударом в девятку вывел андоррский клуб вперед.

Во втором тайме подопечные Руслана Ротаня старались избежать поражения, однако реализовать свои моменты не сумели.

Полесье — Санта-Колома 1:2

Голы: Гуцуляк, 21 — Ремолинс, 27, Креспо, 44

Стоит отметить, что Александрия и Полесье были фаворитами своих матчей по мнению букмекеров.

Ответные игры с участием украинских команд пройдут 31 июля.

Напомним, что в отборе Лиги чемпионов Динамо разгромило мальтийских спартанцев в Лиге чемпионов.