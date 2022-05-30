Ворскла и Днепр-1 определились с местом проведения домашних матчей в Лиге конференций
Днепр-1 и Ворскла будут представлять Украину в еврокубках (Фото:СК Днепр-1 via Instagram)
Полтавская Ворскла и Днепр-1 определились, в какой стране будут проводить домашние матчи в Лиге конференций.
Исполнительный директор Днепра-1 Андрей Русол заявил, что клуб домашние поединки в Лиге конференций будет играть в Польше, поскольку там сейчас много украинцев, которые будут поддерживать команду, сообщает Футбол NEWS.
«Будем искать варианты и находить стадионы, где будем играть еврокубки. Где планируем играть? В Польше. Там много наших болельщиков. Хочется, чтобы на наши матчи приходили люди», — сказал Русол.
Вице-президент Ворсклы Олег Лысак заявил, что полтавский клуб также, вероятнее всего, будет базироваться и проводить домашние матчи в третьем по престижности еврокубке в Польше.
«80−90% я бы дал на то, что команда будет базироваться и играть в Польше. Максимально хотим собрать и легионеров клуба, и всех украинцев. Будем делать все для того, чтобы команда качественно представляла Украину», — сказал Лысак.
Ворскла стартует в Лиге конференций со второго квалификационного раунда, а Днепр-1 — с третьего.
Ранее сообщалось, что в Польше домашние матчи в Лиге чемпионов планирует играть донецкий Шахтер.
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