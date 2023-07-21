Определился соперник Ворсклы в квалификации Лиги конференций

21 июля, 10:44
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Ворскла стартует в Лиге конференций 27 июля (Фото:ФК Ворскла)

Ворскла стартует в Лиге конференций 27 июля (Фото:ФК Ворскла)

Полтавская Ворскла узнала соперника во втором раунде квалификации Лиги конференций.

В своем стартовом поединке нового сезона в Лиге конференций Ворскла сыграет с грузинской Дилой, которая по итогам двух матчей прошла словацкий ДАК.

В первом поединке на выезде Дила уступила 1:2, однако в ответном матче грузинский клуб сумел совершить камбэк и выиграл 2:0.

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Примечательно, что Дилу тренирует украинец Андрей Демченко. Также в клубе выступают еще два украинских футболиста Евгений Кучеренко и Николай Ковталюк.

Матчи между Ворсклой и Дилой состоятся 27 июля и 3 августа. Первую игру полтавский клуб номинально проведет дома.

В прошлом сезоне победителем Лиги конференций стал Вест Хэм, который в финале обыграл Фиорентину.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Ворскла Лига конференций

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