Определился возможный соперник Зари в раунде плей-офф Лиги конференций
Для выхода в групповой этап Заре нужно пройти две команды (Фото:Marcin Lagowski)
Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций, где может сыграть луганская Заря, если на третьем квалификационном этапе победит румынскую Университатю Крайова.
Заря в случае успеха в противостоянии с Университетом Крайова в раунде плей-офф сыграет против победителя пары Лугано (Швейцария) Хапоэль Беер-Шева (Израиль).
Первые матчи раунда плей-офф состоятся 18 августа, ответные — 25 августа.
Победители выйдут в групповой раунд Лиги конференций, а проигравшие вылетят из еврокубков.
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