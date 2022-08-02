Определился возможный соперник Зари в раунде плей-офф Лиги конференций 2 августа, 15:19 Для выхода в групповой этап Заре нужно пройти две команды (Фото:Marcin Lagowski)

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций, где может сыграть луганская Заря, если на третьем квалификационном этапе победит румынскую Университатю Крайова.

Заря в случае успеха в противостоянии с Университетом Крайова в раунде плей-офф сыграет против победителя пары Лугано (Швейцария) Хапоэль Беер-Шева (Израиль).

Первые матчи раунда плей-офф состоятся 18 августа, ответные — 25 августа.

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Победители выйдут в групповой раунд Лиги конференций, а проигравшие вылетят из еврокубков.



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