Стали известны пары соперников в 1/8 финала футбольной Лиги конференций 24 февраля, 14:56 Обидчик Днепр-1 АЕК Ларнака сыграет против английского Вест Хэма (Фото:REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

В швейцарском Ньоне прошла состоялась жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги конференций сезона 2022/2023, в которой уже не будут участвовать украинские клубы.



Все пары соперников в 1/8 финала Лиги конференций:

АЕК Ларнака — Вест Хэм

Фиорентина — Сивасспор

Лацио — АЗ

Лех — Юргорден

Базель — Слован Братислава

Шериф — Ницца

Видео дня

Андерлехт — Вильярреал

Гент — Истанбул Башакшехир

Первые поединки состоятся 9 марта 2023 года, ответные — на поле команд, указанных вторыми, 16 марта 2023 года.

Наибольшее представительство в 1/8 финала Лиги конференций имеют Бельгия, Италия и Турция — по два клуба.

Последний представитель Украины в турнире Днепр-1 выбыл на предыдущей стадии турнира, уступив кипрскому АЕК Ларнака.