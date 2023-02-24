Стали известны пары соперников в 1/8 финала футбольной Лиги конференций
Обидчик Днепр-1 АЕК Ларнака сыграет против английского Вест Хэма (Фото:REUTERS/Yiannis Kourtoglou)
В швейцарском Ньоне прошла состоялась жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги конференций сезона 2022/2023, в которой уже не будут участвовать украинские клубы.
Все пары соперников в 1/8 финала Лиги конференций:
АЕК Ларнака — Вест Хэм
Фиорентина — Сивасспор
Лацио — АЗ
Лех — Юргорден
Базель — Слован Братислава
Шериф — Ницца
Андерлехт — Вильярреал
Гент — Истанбул Башакшехир
Первые поединки состоятся 9 марта 2023 года, ответные — на поле команд, указанных вторыми, 16 марта 2023 года.
Наибольшее представительство в 1/8 финала Лиги конференций имеют Бельгия, Италия и Турция — по два клуба.
Последний представитель Украины в турнире Днепр-1 выбыл на предыдущей стадии турнира, уступив кипрскому АЕК Ларнака.