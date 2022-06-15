Ворскла узнала соперника во втором квалификационном раунде Лиги конференций
Первый матч Ворсклы против АИКа состоится 21 июля (Фото:ФК Ворскла)
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференции, с которой в сезоне 2022/23 борьбу в турнире начнет полтавская Ворскла.
По итогам жеребьевки Ворскла на этой стадии сыграет против шведского АИКа.
Первый матч второго квалификационного раунда Ворскла сыграет на выезде 21 июля, а ответный — 28 июля.
Победители этой стадии выйдут в третий квалификационный раунд турнира.
Ранее сообщалось, что во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское Динамо сыграет против стамбульского Фенербахче.
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