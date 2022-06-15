Ворскла узнала соперника во втором квалификационном раунде Лиги конференций 15 июня, 14:25 Цей матеріал також доступний українською Первый матч Ворсклы против АИКа состоится 21 июля (Фото:ФК Ворскла)

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференции, с которой в сезоне 2022/23 борьбу в турнире начнет полтавская Ворскла.

По итогам жеребьевки Ворскла на этой стадии сыграет против шведского АИКа.

Первый матч второго квалификационного раунда Ворскла сыграет на выезде 21 июля, а ответный — 28 июля.

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Победители этой стадии выйдут в третий квалификационный раунд турнира.

Ранее сообщалось, что во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское Динамо сыграет против стамбульского Фенербахче.

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