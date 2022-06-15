Ворскла узнала соперника во втором квалификационном раунде Лиги конференций

15 июня, 14:25
Цей матеріал також доступний українською
Первый матч Ворсклы против АИКа состоится 21 июля (Фото:ФК Ворскла)

Первый матч Ворсклы против АИКа состоится 21 июля (Фото:ФК Ворскла)

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференции, с которой в сезоне 2022/23 борьбу в турнире начнет полтавская Ворскла.

По итогам жеребьевки Ворскла на этой стадии сыграет против шведского АИКа.

Первый матч второго квалификационного раунда Ворскла сыграет на выезде 21 июля, а ответный — 28 июля.

Видео дня
Читайте также:
Ворскла и Днепр-1 определились с местом проведения домашних матчей в Лиге конференций

Победители этой стадии выйдут в третий квалификационный раунд турнира.

Ранее сообщалось, что во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское Динамо сыграет против стамбульского Фенербахче.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол ФК Ворскла Лига конференций

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X