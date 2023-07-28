Украинский футболист забил гол-красавец в матче Лиги конференций — видео

28 июля, 12:40
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Зотько забил со штрафного (Фото:ФК Урарту)

Зотько забил со штрафного (Фото:ФК Урарту)

Украинский футболист армянского клуба Урарту Иван Зотько отметился голом в матче второго раунда квалификации Лиги конференций против румынского Фарула.

На 38-й минуте матча при счете 1:1 Урарту получил право на штрафной удар, который взялся исполнять Зотько.

До ворот было достаточно далеко, но украинский футболист решился нанести удар и попал точно в угол.

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Урарту не удалось удержать победу — армянский клуб проиграл со счетом 2:3.

Ранее сообщалось, что украинський футболист кипрской Омонии Роман Безус отметился хет-триком в матче Лиги конференций против азербайджанской Габалы.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига конференций

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