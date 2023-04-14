Самую уверенную победу одержала Фиорентина, которая в гостях разгромила Лех.

Фиорентина забила четыре гола в Польше (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

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