Лига конференций. Результаты первых матчей четвертьфинала — видео

14 апреля, 00:19
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Фиорентина забила четыре гола в Польше (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Фиорентина забила четыре гола в Польше (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Самую уверенную победу одержала Фиорентина, которая в гостях разгромила Лех.

В четверг, 13 апреля, состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги конференций.

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Гент (Бельгия) — Вест Хэм (Англия) — 1:1

Андерлехт (Бельгия) — АЗ Алкмаар (Нидерланды) — 2:0

Видео дня

Базель (Швейцария) — Ницца (Франция) — 2:2

Лех (Польша) — Фиорентина (Италия) — 1:4

Ответные матчи состоятся 20 апреля.


Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Лига конференций

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