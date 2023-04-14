Лига конференций. Результаты первых матчей четвертьфинала — видео
Фиорентина забила четыре гола в Польше (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Самую уверенную победу одержала Фиорентина, которая в гостях разгромила Лех.
В четверг, 13 апреля, состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги конференций.
Гент (Бельгия) — Вест Хэм (Англия) — 1:1
Андерлехт (Бельгия) — АЗ Алкмаар (Нидерланды) — 2:0
Базель (Швейцария) — Ницца (Франция) — 2:2
Лех (Польша) — Фиорентина (Италия) — 1:4
Ответные матчи состоятся 20 апреля.